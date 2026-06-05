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Kahramanmaraş'ta ormanlara giriş ve ateş yakmak yasaklandı

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Kahramanmaraş Valiliği, yaz aylarında artan sıcaklıklar ve orman yangını riskine karşı 8 Haziran-31 Ekim tarihleri arasında ormanlık alanlara girişleri yasakladı. Ateş yakmak da yasak kapsamına alındı, yangına sebebiyet verenlere hapis cezası uyarısı yapıldı.

Kahramanmaraş Valiliği, yaz aylarında artan sıcaklıklar ve orman yangını riskine karşı yeni tedbirler alındığını duyurdu. Valilik tarafından yapılan açıklamada, 8 Haziran ile 31 Ekim tarihleri arasında il genelindeki ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, orman yangınlarının önlenmesi amacıyla orman ve tabiat parkları dışında kalan tüm ormanlık alanlarda ateş yakılmasının da yasak kapsamına alındığı belirtildi. Kararın, orman varlığının korunması ve yangınların önüne geçilmesi amacıyla alındığı ifade edildi. Yetkililer, vatandaşların özellikle ormanlık alanlarda ve çevresinde daha dikkatli davranmaları gerektiğini vurgulayarak, izin verilen alanlar dışında ateş yakılmaması, sönmemiş sigara izmaritlerinin doğaya atılmaması ve yangına neden olabilecek davranışlardan kaçınılması çağrısında bulundu. Açıklamada, orman yangınına sebebiyet veren kişiler hakkında suçun niteliğine göre adli ve idari işlem uygulanacağı belirtilirken, kasten orman yangını çıkaranların 10 yıldan az olmamak üzere hapis cezasıyla karşı karşıya kalabileceği hatırlatıldı.

Valilik, vatandaşlardan yangın riski taşıyan durumları vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmelerini istedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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