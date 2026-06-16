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Kahramanmaraş'ın nadir endemik türü Eskimayasıl çiçek açtı

Kahramanmaraş'ın nadir endemik türü Eskimayasıl çiçek açtı
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Kahramanmaraş Yavşan Yaylası'nda, IUCN kriterlerine göre 'tehlikede' kategorisinde yer alan ve yalnızca belirli alanlarda yetişen lokal endemik Ajuga relicta (Eskimayasıl) bitkisi çiçek açtı. DKMP, türün korunmasının biyolojik çeşitlilik açısından önemli olduğunu vurguladı.

Kahramanmaraş'ta doğal yayılış gösteren ve Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) kriterlerine göre 'tehlikede' kategorisinde yer alan Ajuga relicta (Eskimayasıl) bitkisi, Yavşan Yaylası bölgesinde çiçek açtı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 15. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda, Ballıbabagiller (Lamiaceae) familyasına mensup olan ve çok nadir görülen lokal endemik bitki türlerinden Ajuga relicta'nın Kahramanmaraş'ta yalnızca belirli alanlarda doğal olarak yetiştiği belirtildi. Paylaşımda, Eskimayasıl'ın Kahramanmaraş çevresinde tespit edilmiş lokal endemik bir tür olduğu ifade edilerek, mevsimsel yağışlara bağlı olarak bitkinin vejetasyon döneminin mayıs ayından itibaren arazide gözlemlenebildiği kaydedildi. Bitkinin çiçeklenme döneminin haziran ayı ile temmuz ayının ilk haftalarını kapsadığı belirtilirken, Yavşan Yaylası'nda açan çiçekleriyle dikkat çeken türün korunmasının biyolojik çeşitlilik açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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