Kahramanmaraş'ta kısa süreli dolu etkili oldu

Kahramanmaraş'ta kısa süreli etkili olan dolu yağışı, kentte kısa süreli tedirginliğe neden oldu.

Kahramanmaraş'ta öğleden sonra etkili olan yağış dolu şeklinde başladı. Kent merkezinde kısa süreli devam eden dolu yağışı nedeniyle bazı vatandaşlar araç camlarını kapattı. Yaklaşık 5 dakika süren ve hafif şekilde görülen dolunun ardından yağmurun aralıklarla devam ettiği gözlendi. Kentte dolu yağışı yerine sağanak yağmura bıraktı . - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı