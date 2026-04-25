Kahramanmaraş'ta alt geçit tadilat nedeniyle kapatıldı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda gerçekleştirilecek altyapı imalatları nedeniyle, Namık Kemal Kavşağı'ndaki altgeçidin 27 Nisan'a kadar trafiğe kapatıldığı duyuruldu.

Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda gerçekleştirilecek olan altyapı imalatları nedeniyle bulvarda kısmi yol kapama yapıldığı açıklandı. Bulvar üzerinde bulunan Namık Kemal Kavşağı'nda altgeçit geçici süreyle araç trafiğine kapatıldı. 27 Nisan Pazartesi gününe kadar araç trafiği Tevfik Kadıoğlu Bulvarı, Rafet Efendi Caddesi, Lütfi Köker Bulvarı ve Hacı Murat Caddesi'nden sağlanacak. Açıklamada ayrıca trafik akışının güvenli ve düzenli sürdürülebilmesi için sürücülerin yol üzerindeki uyarı levhalarına, işaretlerine ve yönlendirmelere titizlikle uymalarının önemi hatırlatıldı.

Öte yandan, çalışmaların yapılacağı güzergahı kullanacak sürücülerden, yoğunluk yaşanmaması için alternatif yolları tercih etmeleri istendi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı