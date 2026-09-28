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Kahramanmaraş Göksun'da yanan orman alanları 17 ton sedir tohumuyla yeniden yeşeriyor

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Kahramanmaraş Göksun'da yanan orman alanları 17 ton sedir tohumuyla yeniden yeşeriyor
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Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 14 Ağustos 2025'te meydana gelen orman yangınında zarar gören alanlarda toprakla buluşturulan 17 ton sedir tohumu filizlendi. Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü, yanan alanların yeniden yeşertilmesi için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Kahramanmaraş'ta orman yangınında zarar gören alanlar yeniden yeşeriyor.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi Kavuştu Mahallesi'nde 14 Ağustos 2025 tarihinde meydana gelen orman yangınında zarar gören alanların yeniden yeşillendirilmesi için başlatılan çalışmalar sürüyor. Yangının ardından zarar gören alanların yeniden ormanla buluşturulması amacıyla toprakla buluşturulan 17 ton sedir tohumu filizlenerek yeşermeye başladı. Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında filizlenen tohumlarla birlikte yangından zarar gören alanlarda yeniden yeşil örtünün oluşması hedefleniyor.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yanan alanların yeniden ormanlaştırılması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtilerek, zarar gören her karış toprağın yeniden yeşertileceği ifade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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