Kahramanmaraş Andırın'da yaban domuzu sürüsü yola indi, sürücü görüntüledi

Kahramanmaraş Andırın'da yaban domuzu sürüsü yola indi, sürücü görüntülediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi Tufanpaşa Mahallesi çevre yolunda gece saatlerinde seyir halindeki sürücü, yola inen yaban domuzu sürüsüyle karşılaştı. Araç farlarıyla görüntülenen sürü bir süre yol ortasında ilerledi ve ardından gözden kayboldu.
Kahramanmaraş'ta yola inen yaban domuzu sürüsü, bir sürücü tarafından görüntülendi.
Andırın ilçesi Tufanpaşa Mahallesi çevre yolunda gece saatlerinde seyir halinde olan bir sürücü, yol üzerinde ilerleyen domuz sürüsüyle karşılaştı. Yoldan geçen araçların farlarıyla görüntülenen sürü, bir süre yol ortasında ilerledi. Bir müddet yolda ilerleyen sürü daha sonra gözden kayboldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı