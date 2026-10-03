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Kahramanmaraş Andırın'da yaban domuzu sürüsü yola indi, sürücü görüntüledi

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Kahramanmaraş Andırın'da yaban domuzu sürüsü yola indi, sürücü görüntüledi
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Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi Tufanpaşa Mahallesi çevre yolunda gece saatlerinde seyir halindeki sürücü, yola inen yaban domuzu sürüsüyle karşılaştı. Araç farlarıyla görüntülenen sürü bir süre yol ortasında ilerledi ve ardından gözden kayboldu.

Kahramanmaraş'ta yola inen yaban domuzu sürüsü, bir sürücü tarafından görüntülendi.

Andırın ilçesi Tufanpaşa Mahallesi çevre yolunda gece saatlerinde seyir halinde olan bir sürücü, yol üzerinde ilerleyen domuz sürüsüyle karşılaştı. Yoldan geçen araçların farlarıyla görüntülenen sürü, bir süre yol ortasında ilerledi. Bir müddet yolda ilerleyen sürü daha sonra gözden kayboldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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