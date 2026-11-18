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Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde etkili olan yoğun sis, ilçe genelinde kartpostallık manzaralar ortaya çıkardı.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde sabah saatlerinde etkisini artıran yoğun sis, doğa ve şehir manzarasında eşsiz görüntülerin oluşmasına neden oldu.

İlçenin yüksek kesimlerinde ve ova genelinde etkili olan sis tabakası, binaların ve ağaçların arasından adeta bulut denizini andıran manzaralar sundu. Görüş mesafesinin düşmesine yol açan sis, kartpostallık kareler oluştururken, doğa fotoğrafçıları ve vatandaşlar bu anları cep telefonlarıyla kaydetti. Meteoroloji yetkilileri, sisin belirli saatlerde etkisini sürdürebileceğini belirterek sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı