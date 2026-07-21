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Ankara'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

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Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde otluk alanda başlayıp rüzgarın etkisiyle ormana sıçrayan yangın, itfaiye ve Orman Genel Müdürlüğü helikopterinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında bazı ekili araziler zarar gördü, maddi hasar oluştu. Çıkış nedeni araştırılıyor.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde otluk alanda başlayıp ormana sıçrayan yangın söndürüldü.

Yangın Kahramankazan ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle otluk alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın ormanlık alana sıçradı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipler, Orman Genel Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Yangında bazı ekili araziler zarar görürken, olay yalnızca maddi hasar ile atlatıldı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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