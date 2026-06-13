Kahramankazan'da dolu yağışı sonrası evleri su bastı
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan dolu yağışı sonucu bir evde su baskını meydana geldi, büyük hasar oluştu.
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde dolu yağışı sonrası bazı eveleri su bastı.
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde öğle saatlerinde dolu yağışı etkili oldu. Sokaklar beyaza bürünürken Atatürk Mahallesi Güzel Sokak 6 numarada Satı ve Adem Demirci çiftinin yaşadığı evde su baskını yaşandı. Su baskını sonucu evde büyük hasar meydana geldi. Öte yandan Yenimahalle ilçesinde de sağanak yağış etkili oldu. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı