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İzmir Kordon'da 'sıcak' sessizlik

İzmir Kordon'da 'sıcak' sessizlik
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İzmir'de aşırı sıcak ve nem nedeniyle Kordon boyu boş kaldı. Vatandaşlar evde kalmayı tercih etti.

İzmir'de etkili olan kavurucu sıcaklar ve yüksek nem nedeniyle kentin en işlek noktalarından Kordon boyu boş kaldı.

Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte bunaltıcı sıcağın yaşandığı İzmir'de, vatandaşlar evlerinden çıkmamayı tercih etti. Kentin sembol alanlarından ve normal şartlarda en hareketli bölgelerinden biri olan Kordon'da sessizlik hakim oldu.

Sıcak havaya rağmen zorunlu olarak dışarıya çıkmak durumunda kalan İzmirliler ise güneşten korunmak için ağaç gölgelerini ve serinlemek amacıyla deniz kenarlarını tercih etti. Her gün binlerce kişiyi ağırlayan Kordon'daki alışılmışın dışındaki boşluk, dron ile havadan görüntülendi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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