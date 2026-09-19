İtfaiye ekipleri Hatay İskenderun'da mahsur kalan hayvanları güvenle kurtardı

İtfaiye ekipleri Hatay İskenderun'da mahsur kalan hayvanları güvenle kurtardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde farklı noktalarda mahsur kalan hayvanlar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Kurtarılan hayvanların sağlık ve güvenliklerinin sağlandığı bildirildi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde farklı noktalarda mahsur kalan hayvanlar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Hayvanlar güvenli şekilde bulundukları yerlerden çıkarıldı.
İskenderun'un farklı noktalarında mahsur kalan hayvanların kurtarılması amacıyla itfaiye ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan müdahaleler sonucunda hayvanlar bulundukları alanlardan güvenli şekilde çıkarıldı.
Ekiplerin çalışmasıyla kurtarılan hayvanların sağlık ve güvenliklerinin sağlandığı bildirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı