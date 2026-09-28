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Istranca Dağları'nda su samurları doğal ortamlarında görüntülendi

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Istranca Dağları'nda su samurları doğal ortamlarında görüntülendi
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Istranca Dağları'ndaki dere ve su kaynaklarında yaşayan su samurları, doğa gezisindeki vatandaşlarca doğal ortamlarında görüntülendi. Suda yüzmeleri ve kıyıdaki hareketleriyle dikkat çeken su samurlarının görüntülenmesi, bölgedeki doğal hayatın zenginliğini ortaya koydu.

Istranca Dağları'ndaki dere ve su kaynaklarında yaşamlarını sürdüren su samurları, doğal ortamlarında görüntülendi. Suda yüzmeleri ve kıyıdaki hareketleriyle dikkat çeken su samurları, bölgedeki doğal hayattan renkli görüntüler oluşturdu.

Edinilen bilgiye göre, su samurları Trakya'nın Karadeniz kıyılarına paralel olarak bulunan Bulgaristan'dan İstanbul'a kadar uzanan Istranca Dağları'nda görüntülendi. Doğa gezisinde olan vatandaşlar dere ve su kaynaklarında yaşamlarını sürdüren su samurlarını, doğal ortamlarında görüntülendi. Yaşadıkları akarsu ve sulak alanların ekolojik durumu hakkında da bilgi veren türlerden biri olan su samurlarının görüntülenmesi, bölgedeki doğal hayatın zenginliğini ortaya koydu. Suda yüzmeleri ve kıyıdaki hareketleriyle dikkat çeken su samurları, bölgedeki doğal yaşamdan renkli görüntüler oluşturdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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