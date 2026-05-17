İstanbul'da gökkuşağı sürprizi

İstanbul'da etkili olan yağmur ve dolu sonrası gökkuşağı oluştu. Gökyüzünde oluşan görsel şölen, vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından akşam saatlerinde İstanbul'un Çatalca ve Güngören ilçesinde yağmur ve dolu etkili oldu. Yağışın ardından gökyüzünde beliren gökkuşağı adeta görsel bir şölen sundu. Vatandaşlar, gökkuşağını cep telefonlarıyla kaydetti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı