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İstanbul'da yağmur sonrası gün batımı mest etti

İstanbul'da yağmur sonrası gün batımı mest etti
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İstanbul'da gün boyu süren sağanak yağışın ardından akşam saatlerinde ortaya çıkan gökkuşağı ve gün batımı manzarası, Maltepe sahilinden görüntülendi. Kartpostallık görüntüler İstanbulluları mest etti.

İstanbul'da gün boyu etkisini sürdüren yağmurun ardından ortaya çıkan gökkuşağı ve gün batımı manzarası görsel şölen sundu.

Megakenti gün boyu etkisi altına alan sağanak yağış, akşam saatlerinde yerini kartpostallık görüntülere bıraktı. Yağışların ardından ortaya çıkan gökkuşağı ve gün batımı manzarası İstanbulluları adeta mest etti. Maltepe sahilinden havadan görüntülenen eşsiz manzarada ufuk çizgisinde batan güneş denizle buluşarak mükemmel görüntülere sahne oldu. Gökyüzünün bir kısmında zaman zaman gökkuşağı da görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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