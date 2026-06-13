İstanbul'da yağmur sonrası gün batımı mest etti

İstanbul'da gün boyu etkisini sürdüren yağmurun ardından ortaya çıkan gökkuşağı ve gün batımı manzarası görsel şölen sundu.

Megakenti gün boyu etkisi altına alan sağanak yağış, akşam saatlerinde yerini kartpostallık görüntülere bıraktı. Yağışların ardından ortaya çıkan gökkuşağı ve gün batımı manzarası İstanbulluları adeta mest etti. Maltepe sahilinden havadan görüntülenen eşsiz manzarada ufuk çizgisinde batan güneş denizle buluşarak mükemmel görüntülere sahne oldu. Gökyüzünün bir kısmında zaman zaman gökkuşağı da görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı