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İstanbul'da sağanak trafiği kilitledi, Zincirlikuyu metrobüs durağında yoğunluk var

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İstanbul'da sağanak trafiği kilitledi, Zincirlikuyu metrobüs durağında yoğunluk var
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İstanbul'da etkisini sürdüren sağanak yağış nedeniyle trafik kilitlenirken, metrobüs, tramvay ve otobüs duraklarında yoğunluk yaşandı. Özellikle Zincirlikuyu, Yenibosna, Cevizlibağ ve Zeytinburnu aktarma merkezlerinde vatandaşlar toplu taşıma araçlarına binmek için sıra bekledi.

İstanbul'da etkili olan şiddetli yağmur sonrası trafik kilitlenirken, toplu taşıma araçlarında yoğunluk yaşandı. Zincirlikuyu metrobüs durağında yaşanan yoğunluk kameraya yansıdı.

İstanbul genelinde sağanak yağış etkisini sürdürüyor. Yağış nedeniyle trafik kilitlenirken, toplu taşıma duraklarında yolcu yoğunluğu yaşanıyor. Metrobüs, tramvay ve otobüs duraklarında da yolcu yoğunluğu oluşurken, özellikle Zincirlikuyu, Yenibosna, Cevizlibağ ve Zeytinburnu gibi aktarma merkezlerinde yoğunluk olduğu görüldü. Duraklarda vatandaşlar toplu taşıma araçlarına binmek için sıra bekliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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