İstanbul'da sağanak trafiği kilitledi, Zincirlikuyu metrobüs durağında yoğunluk var

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İstanbul'da etkili olan şiddetli yağmur sonrası trafik kilitlenirken, toplu taşıma araçlarında yoğunluk yaşandı. Zincirlikuyu metrobüs durağında yaşanan yoğunluk kameraya yansıdı.

İstanbul genelinde sağanak yağış etkisini sürdürüyor. Yağış nedeniyle trafik kilitlenirken, toplu taşıma duraklarında yolcu yoğunluğu yaşanıyor. Metrobüs, tramvay ve otobüs duraklarında da yolcu yoğunluğu oluşurken, özellikle Zincirlikuyu, Yenibosna, Cevizlibağ ve Zeytinburnu gibi aktarma merkezlerinde yoğunluk olduğu görüldü. Duraklarda vatandaşlar toplu taşıma araçlarına binmek için sıra bekliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı