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İstanbul'da sağanak sürüyor, Ayamama Deresi taşma noktasına geldi

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İstanbul'da sağanak sürüyor, Ayamama Deresi taşma noktasına geldi
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İstanbul genelinde etkisini sürdüren sağanak nedeniyle Küçükçekmece'de caddeler su altında kaldı ve bazı sitelerin bahçesini su bastı. Yoğun yağış Ayamama Deresi'nin debisini yükseltti; dere taşma noktasına gelirken göle dönen yollarda araçlar mahsur kaldı.

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Ayamama Deresi taşma noktasına geldi.

İstanbul genelinde sağanak yağış etkisini sürdürüyor. Yağışın etkisiyle Küçükçekmece'de caddeler su altında kalırken, bazı sitelerin bahçesini su bastı. Göle dönen yollarda ise araçlar mahsur kaldı. Etkili olan yoğun yağış nedeniyle Küçükçekmece'deki Ayamama Deresi'nin debisi yükseldi. Debisi yükselen dere taşma noktasına geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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