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İstanbul'da sağanak hayatı zorladı, vatandaşlar metro ve tramvaya sığındı

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Meteoroloji uyarılarının ardından İstanbul'da sağanak etkili oldu; caddeler göle döndü, sürücüler ve yayalar zorlandı. Yağmura hazırlıksız yakalananlar metro duraklarına ve Taksim'deki nostaljik tramvaya sığınırken, yağışın kent genelinde hafta boyunca sürmesi bekleniyor.

Meteoroloji yetkilerinin yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da sağanak yağmur etkili oldu. Yağışa hazırlıksız yakalananlar metro ve tramvay duraklarına sığındı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul'da sağanak yağmur başladı. Yağmurla birlikte caddeler göle dönerken, sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar yağmur altında yürürken, bazıları ise metro durağına ve Taksim'deki nostaljik tramvaya sığındı. Küçükçekmece Halkalı Caddesi'nde ise yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, yağışın kent genelinde hafta boyunca etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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