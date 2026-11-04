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İstanbul'da sağanak aralıklarla sürüyor, Cevizlibağ E5'te trafik yoğunluğu yaşanıyor

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İstanbul'da dün akşam başlayan sağanak bugün de aralıklarla etkisini sürdürüyor. Yağış nedeniyle Cevizlibağ E5'te araç yoğunluğu yaşanırken, şemsiyesiz çıkan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

İstanbul'da dün akşam saatlerinde bastıran yağmur, bugün de etkisini sürdürüyor. Evden hazırlıksız çıkan vatandaşlar yağmur altında ıslanırken, Cevizliğibağ E5'te ise trafik yoğunluğu yaşandığı görüldü.

Meteoroloji yetkililerinin uyarılarının ardından İstanbul'da dün akşam saatlerinde sağanak etkili oldu. Yağmur sabah saatlerinde de aralıklarla etkisini sürdürüyor. Yağış nedeniyle trafikte de zaman zaman yoğunluk yaşanırken, Cevizlibağ E5'te araç yoğunluğu kameraya yansıdı. Öte yandan evlerinden şemsiyesiz çıkan vatandaşlar ise zor anlar yaşadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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