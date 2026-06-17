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İstanbul semalarında Ay ve yıldız yan yana geldi

İstanbul semalarında Ay ve yıldız yan yana geldi
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İstanbul semalarında hilal şeklindeki Ay ile parlak bir yıldızın birbirine yakınlaşması, Türk bayrağını andıran görsel bir şölen oluşturdu. Vatandaşlar o anları cep telefonlarıyla kaydederken, sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

İstanbul semalarında hilal şeklindeki Ay ve parlak yıldızın görüntüsü, izleyenleri mest etti. Gökyüzündeki bu benzersiz buluşma, kartpostallık manzara oluşturdu.

İstanbul'da akşam saatlerinde hilal şeklindeki Ay ile parlak bir yıldızın birbirine yakınlaşması, adeta Türk bayrağındaki hilal ve yıldız simgesini anımsattı. Net bir şekilde gözlenen bu gökyüzü buluşması, görenleri kendine hayran bıraktı.

Görsel şöleni fark eden vatandaşlar, cep telefonları ve kameralarıyla o anları kaydetti. Sosyal medyada da kısa sürede en çok paylaşılanlar arasına giren doğa olayı, izleyenlere unutulmaz dakikalar yaşattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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