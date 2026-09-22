İstanbul'da beklenen yağmur etkili oldu, hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı

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Meteoroloji yetkilerinin yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da beklenen yağmur etkili olmaya başladı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Megakent İstanbul'da sonbahar yüzünü gösterirken, yetkililer kent için yağmur uyarısı yaptı. Uyarıların ardından İstanbul'da beklenen yağmur etkili olmaya başladı. Kentin Avrupa Yakası'nda yer yer görülen yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Kimisi duraklara bazıları da apartman altlarına sığındı. Bazı vatandaşlar ise sahilde yürüyerek yağmurun keyfini yaşadı. Yağışın ilerleyen saatlerde etkisini artırması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı