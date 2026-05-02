İran sınırında 3 metreyi aşan karda yol açma çalışması

Van'ın Başkale ilçesinin İran sınırındaki bölgede 3 metreyi aşan kardan kapanan yol, 3 gün süren çalışma sonucu yeniden ulaşıma açıldı.

Başkale'nin İran sınır hattında bulunan Mahmutabat Mahallesi'ne bağlı Koru mezrası ile karakol ve askeri üs bölgelerinin yolu, mayıs ayına rağmen etkili olan kar yağışı ve tipi sonrası ulaşıma kapandı. Karla mücadele ekiplerinin kar kalınlığının yer yer 3 metreyi aştığı 3 bin 600 rakımlı bölgede yolu açmak için çalışma başlattı. Ekiplerin, gece gündüz sürdürdükleri çalışmalarda mezra, karakol ve üs bölgelerinin yolları yeniden ulaşıma açıldı. - VAN

