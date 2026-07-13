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Edirne'de sıcak hava yılanları "dans ettirdi"

Edirne'de sıcak hava yılanları 'dans ettirdi'
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Edirne'nin İpsala ilçesinde sıcak havaların etkisiyle iki yılanın birbirine dolanarak dans eder gibi hareket ettiği anlar cep telefonuyla kaydedildi. Görüntüler sosyal medyada ilgi gördü.

Edirne'nin İpsala ilçesine bağlı Esetçe beldesinde sıcak havaların etkisiyle dikkat çeken bir doğa olayı yaşandı. Yüksek sıcaklıkların etkisini gösterdiği bugünlerde, iki yılanın birbirine dolanarak adeta dans edercesine hareket ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Esetçeli ceviz üreticisi Akif Şaban Gündüz, öğle saatlerinde rutin kontrol için gittiği ceviz bahçesinde karşılaştığı manzara karşısında hayretler içerisinde kaldı. Birbirine dolanmış halde yükselerek hareket eden iki yılanı fark eden Gündüz, o anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti. Gündüz, kaydettiği görüntüleri daha sonra sosyal medya hesabından "Yılanların Gerçek Dansı" notuyla paylaştı. Kısa sürede çok sayıda izlenme alan görüntüler, sosyal medya kullanıcılarının da ilgisini çekti. Kimi izleyenler görüntüleri hayranlıkla izlerken, kimileri ise ürkütücü bulduklarını ifade etti.

Uzmanlar ise bu tür davranışların doğada zaman zaman görülebildiğini belirterek, yılanların birbirine dolanarak sergilediği bu hareketlerin genellikle çiftleşme döneminde ya da erkek yılanların hakimiyet mücadelesi sırasında yaşandığını ifade ediyor. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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