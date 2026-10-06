Iğdır'da av sezonu denetimleri belge kontrolüyle aralıksız sürüyor

Iğdır'da av sezonu denetimleri belge kontrolüyle aralıksız sürüyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Iğdır'da avcıların av sezonu boyunca mevzuata uyup uymadığı sahada denetleniyor. Yetkililer, belgeleri ve avcılık faaliyetleri kontrol edilen yasal avcılara teşekkür etti; kurallara uyulmasının yaban hayatının korunması için önemli olduğunu belirtti.
Iğdır'da av sezonunda mevzuata uygun avcılık yapılmasını sağlamak amacıyla saha denetimleri ve koruma-kontrol faaliyetleri devam ediyor.
Iğdır'da avcılık faaliyetlerine yönelik saha denetimleri ve koruma-kontrol çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. Yetkililer tarafından gerçekleştirilen denetimlerde avcıların belgeleri ve avcılık faaliyetlerinin mevzuata uygunluğu kontrol ediliyor. Yetkililer, avcılık faaliyetlerini ilgili mevzuat çerçevesinde sürdüren yasal avcılara teşekkür ederek, kurallara uyulmasının yaban hayatının korunması açısından önem taşıdığını belirtti.