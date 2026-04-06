Haberler

Hisarcık'ta çeşmenin çevresi çöplüğe döndü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi ile Simav karayolu üzerinde bulunan ve vatandaşların yoğun olarak içme suyu temin ettiği çeşmenin çevresi, duyarsızlık nedeniyle adeta çöplüğe döndü.

Hisarcık-Simav karayolunun 16. kilometresinde yer alan ve bir hayırsever tarafından yaptırılan dağ suyu çeşmesi, her gün onlarca kişi tarafından kullanılıyor. Ancak su almaya gelen bazı vatandaşların bıraktığı piknik atıkları, plastik şişeler ve poşetler çevre kirliliğine yol açarken, aynı zamanda sağlık açısından da risk oluşturuyor.

Duruma tepki gösteren M. Ali Kiraz, sosyal medyada paylaştığı görüntülerle yetkililere çağrıda bulundu. Kiraz, şebeke suyunu tüketemeyen birçok kişinin bu çeşmeden faydalandığını belirterek, çevreye bırakılan çöplerin hem doğaya zarar verdiğini hem de insan sağlığını tehdit ettiğini ifade etti.

Kiraz, çeşmenin bulunduğu alandan sorumlu kurumların temizlik ve bakım çalışması yapması gerektiğini vurguladı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

