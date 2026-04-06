Hisarcık'ta çeşmenin çevresi çöplüğe döndü

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi ile Simav karayolu üzerinde bulunan ve vatandaşların yoğun olarak içme suyu temin ettiği çeşmenin çevresi, duyarsızlık nedeniyle adeta çöplüğe döndü.

Hisarcık-Simav karayolunun 16. kilometresinde yer alan ve bir hayırsever tarafından yaptırılan dağ suyu çeşmesi, her gün onlarca kişi tarafından kullanılıyor. Ancak su almaya gelen bazı vatandaşların bıraktığı piknik atıkları, plastik şişeler ve poşetler çevre kirliliğine yol açarken, aynı zamanda sağlık açısından da risk oluşturuyor.

Duruma tepki gösteren M. Ali Kiraz, sosyal medyada paylaştığı görüntülerle yetkililere çağrıda bulundu. Kiraz, şebeke suyunu tüketemeyen birçok kişinin bu çeşmeden faydalandığını belirterek, çevreye bırakılan çöplerin hem doğaya zarar verdiğini hem de insan sağlığını tehdit ettiğini ifade etti.

Kiraz, çeşmenin bulunduğu alandan sorumlu kurumların temizlik ve bakım çalışması yapması gerektiğini vurguladı. - KÜTAHYA

