Hazar Gölü'nde Yılanın Balık Avı Kamerada
Elazığ'ın Sivrice ilçesindeki Hazar Gölü'nde gece saatlerinde bir yılanın balık avladığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Su içinde balığın peşinden ilerleyen yılanın avlanma anları, göldeki doğal yaşamı bir kez daha gözler önüne serdi.
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde bulunan Hazar Gölü'nde gece saatlerinde ilginç bir doğa olayı görüntülendi. Göl kenarında bulunan bir yılanın balık avladığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Yılanın su içerisinde balığın peşinden ilerleyerek avlanması dikkat çekerken, ortaya çıkan görüntüler göldeki doğal yaşamı bir kez daha gözler önüne serdi.
O anları görüntüleyen Salih Temur, yılanın balık avını cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı