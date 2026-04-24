Hayrabolu'nun saklı güzelliği

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesine bağlı Subaşı Mahallesi'nde bulunan ve bugüne kadar çok fazla bilinmeyen doğal alan, eşsiz görüntüsüyle dikkat çekiyor. Turkuaz rengi suyu ve çevresini saran yemyeşil doğasıyla adeta saklı bir cenneti andıran bölge, görenleri şaşkına çeviriyor.

Subaşı Mahallesi'nde henüz geniş kitleler tarafından bilinmeyen bu doğal alan, son zamanlarda bölge halkının ve doğa tutkunlarının ilgisini çekmeye başladı. Sessizliği, temiz havası ve bakir yapısıyla öne çıkan alanın, doğa turizmi açısından önemli bir potansiyele sahip olduğu belirtiliyor.

Bölgeyi ziyaret edenler, suyun eşsiz rengi ve doğanın huzur veren atmosferi karşısında şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Subaşı Mahallesi'nde yer alan bu saklı cennet, keşfedilmeyi bekleyen nadir doğa harikalarından biri olarak öne çıkıyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı