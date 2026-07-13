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Edirne'de yaralı leylek yavrusu muhtarın duyarlılığı ile kurtarıldı

Edirne'de yaralı leylek yavrusu muhtarın duyarlılığı ile kurtarıldı
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Edirne'nin Havsa ilçesinde yuvasında ayağı ipe dolanarak yaralanan leylek yavrusu, köylülerin ihbarı ve muhtar Deniz Bosdan'ın zamanında müdahalesiyle kurtarıldı. Yavru leylek tedavi için veterinere teslim edildi.

Edirne'nin Havsa ilçesinde yuvasında ayağı ipe dolanarak yaralanan leylek yavrusu, köylülerin dikkati ve Köy Muhtarı Deniz Bosdan'ın zamanında müdahalesiyle kurtarıldı.

Havsa ilçesine bağlı Musulça köyünde leylek yuvası için bırakılan ve kullanılmayan eski elektrik direğinde yuva yapan leyleğin yavrularından birinin ayağı ipe takılarak yaralandı. Yuvasında ayağı ipe dolanarak yaralanan leylek yavrusu, duyarlı köylülerin dikkati sayesinde fark edilerek Musulça Köyü Muhtarı Deniz Bosdan'a bildirildi.

Haber verilmesi üzerine bölgeye TREDAŞ ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. İhbarın ardından hiç vakit kaybetmeyen Muhtar Deniz Bosdan, ekiplerin gelmesini beklemeden eski elektrik direği üzerindeki yuvaya çıkarak yavru leyleğe ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı yavrunun kurtarılması için büyük özen gösteren Bosdan, yalnızca leyleği kurtarmakla kalmadı, yuvadaki ipleri ve yavrular için tehlike oluşturan sert çalıları da temizleyerek yuvayı güvenli hale getirdi.

Olay yerine gelen ekipler tarafından yuvadan alınan yavru leylek, tedavi edilmek üzere veterinere teslim edildi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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