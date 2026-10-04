Hatay Samandağ'da yerleşim alanında görülen yılan itfaiyece yakalanıp doğaya salındı

Hatay Samandağ'da yerleşim alanında görülen yılan itfaiyece yakalanıp doğaya salındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'ın Samandağ ilçesi Yeni Mahalle'de yerleşim yerinde görülen yılan, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çevreye ve hayvana zarar verilmeden yakalandı. Yakalanan yılan, ekipler tarafından doğal yaşam alanına bırakılarak yerleşim yerinden güvenli şekilde uzaklaştırıldı.
Hatay'da yerleşim yerinde görülen yılan, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla zarar verilmeden yakalanarak doğal yaşam alanına bırakıldı.
Samandağ ilçesi Yeni Mahalle'de yerleşim yerinde yılan görülmesi üzerine ekipler bölgeye sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucunda yılan, çevreye ve hayvana zarar verilmeden yakalandı.
Yakalanan yılan, ekipler tarafından doğal yaşam alanına bırakıldı. Çalışmayla birlikte yılanın yerleşim yerinden uzaklaştırılması ve güvenli şekilde doğal yaşam alanına bırakılması sağlandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı