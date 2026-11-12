Hatay İskenderun'da bahçedeki yılanı itfaiye zarar vermeden yakalayıp doğaya bıraktı

Hatay İskenderun'da bahçedeki yılanı itfaiye zarar vermeden yakalayıp doğaya bıraktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Hatay'ın İskenderun ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi'nde bir evin bahçesinde görülen yılan, vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince zarar verilmeden yakalandı. Yakalanan yılan doğal yaşam alanına bırakılırken, mahalle sakinleri rahat nefes aldı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir evin bahçesinde görülen yılan, ekiplerin müdahalesiyle yakalanarak doğal yaşam alanına bırakıldı.
Gültepe Mahallesi'nde evin bahçesinde yılan gören vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.
Ekiplerin koordineli çalışmasıyla yılan zarar verilmeden yakalanırken, doğal yaşam alanına bırakıldı. Yılanın yakalanmasıyla vatandaşlar rahat nefes aldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı