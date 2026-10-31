Hatay'ın Defne ilçesinde yakalanan yılan itfaiye tarafından doğaya bırakıldı

Hatay'ın Defne ilçesinde yakalanan yılan itfaiye tarafından doğaya bırakıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'ın Defne ilçesine bağlı Aşağıokçular Mahallesi'nde yerleşim yerinde görülen yılan için bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin zarar vermeden yakaladığı yılan, doğal yaşam alanına bırakıldı.
Hatay'ın Defne ilçesinde yerleşim yerinde görülen yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğal yaşam alanına bırakıldı.
Aşağıokçular Mahallesi'nde görülen yılan için bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla zarar verilmeden yakalanan yılan, doğal yaşam alanına bırakıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı