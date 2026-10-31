Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Hatay'ın Defne ilçesinde yakalanan yılan itfaiye tarafından doğaya bırakıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'ın Defne ilçesinde yakalanan yılan itfaiye tarafından doğaya bırakıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın Defne ilçesine bağlı Aşağıokçular Mahallesi'nde yerleşim yerinde görülen yılan için bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin zarar vermeden yakaladığı yılan, doğal yaşam alanına bırakıldı.

Hatay'ın Defne ilçesinde yerleşim yerinde görülen yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğal yaşam alanına bırakıldı.

Aşağıokçular Mahallesi'nde görülen yılan için bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla zarar verilmeden yakalanan yılan, doğal yaşam alanına bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Tokayev'den Ankara'da beklenmedik çağrı: Rusya da teşkilata dahil olsun

Ankara'daki zirveye damga vuran teklif: Rusya da teşkilata katılsın
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Netanyahu'dan Arap partilerine rest: Sizinle hükümet kurmayacağım

Netanyahu seçim hezimeti sonrası Arap partilerine resti çekti
Italiano'dan Orkun Kökçü kararı

Orkun istedi, Italiano ''Hayır'' dedi: Otur oturduğun yerde
Real Madridli futbolcunun eşi, 74 kişinin öldüğü tren kazasındaki faciadan dakikalarla kurtuldu

Ünlü futbolcunun eşi, tren kazasından dakikalarla kurtulmuş
Elon Musk'ın tek emojisi ortalığı karıştırdı! 1 milyar dolarlık rest

Tarihi vurgunla alay etti! Milyarderin tehdidi ortamı bir anda gerdi
Mustafa Sarıgül Yeni Parti'den istifa etti: Adalet tecelli edecek, partime döneceğim

Peş peşe gelen iddiaların ardından Mustafa Sarıgül istifa etti
Kazakistan'da akılalmaz skandal! 'Barcelona bayrağı temizlik bezi oldu' iddiası ortalığı ayağa kaldırdı

Bu görüntü İspanyol devini ayağa kaldırdı!

Liverpool'da Fenerbahçe maçı öncesi kriz

Liverpool'da Fenerbahçe maçı öncesi büyük kriz!