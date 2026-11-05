Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Hatay Dörtyol'da sağanak sonrası selde kalan araçlar balçık içinde kaldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde gece etkili olan sağanak, Karakes ve Özerli derelerinin taşmasına yol açtı; araçlar ve evler su altında kaldı. Sular çekilince balçık içindeki araçlar gün yüzüne çıkarken bölgede temizlik çalışmaları sürüyor.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde gece saatlerinde etkili olan sağanak yağışın etkisiyle sel içinde kalan araçlar suyun çekilmesiyle balçık içinde kaldı.

Meteorolojinin turuncu kodlu uyarıda bulunduğu Hatay'da geçtiğimiz gün sabah saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili oldu. Kentin kıyı kesimlerinde etkisini sürdüren yağışlı hava zaman zaman iç kesimlerde de kendini gösterdi. Dörtyol ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan hortumun ardından şiddetli yağış gece boyunca kendini gösterdi. Yağışlı birlikte Karakes Mahallesi'nden geçen Karakes Deresi ve Özerli Mahallesi'nden geçen Özerli Deresi taştı, araçlar ve evler su içerisinde kaldı. Taşan dere sularının çekilmesiyle balçık içindeki araçlar gün yüzüne çıktı.

Ekipler, bölgedeki temizlik çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ünlü şarkıcı Ece Seçkin'den olay paylaşım! Fenerbahçe kazanınca dayanamadı

Gece yarısı patladı: Herkesin gözüne girsin
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sinan Özen ölümden döndü! Konser dönüşü korkutan kaza

Sinan Özen ölümden döndü! Konser dönüşü korkutan kaza
MasterChef'te Ayşe ve Şadi kavga etti! Mehmet Şef ikisini de stüdyodan kovdu

MasterChef'te büyük kavga! Mehmet Şef kapıyı gösterdi
Okullarda bir dönem tarih oldu

Okullarda bir dönem tarih oldu
İranlı oyuncu Taraneh Alidoosti babasının cenazesine başörtüsüz katıldı

İranlı oyuncunun babasına vedası! Başörtüsü takmadı, tabutu omuzladı
Ünlü iş insanına suikast hazırlığındaki 4 şüpheli yakalandı! Hücre evinden cephanelik çıktı

Ünlü iş insanına suikast hazırlığı! Hücre evinde planlamışlar
Şehit polis Şeyda Yılmaz'ın katil zanlısına verilen ceza onandı

Yargıtay, şehit polisimiz Şeyda'nın katili için son sözü söyledi

Kış yüzünü gösterdi! Türkiye'nin en yüksek geçidinde ulaşım durdu

Kış yüzünü gösterdi! Türkiye'nin en yüksek geçidinde ulaşım durdu