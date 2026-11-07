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Hatay Dörtyol'da Deliçay deresinde toprak kayması yaşandı, ağaç suya devrildi

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Hatay Dörtyol'da Deliçay deresinde toprak kayması yaşandı, ağaç suya devrildi Haber Videosunu İzle
Hatay Dörtyol'da Deliçay deresinde toprak kayması yaşandı, ağaç suya devrildi
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Hatay Dörtyol'da sağanak yağışın ardından debisi artan Deliçay deresinin yatağında toprak kayması yaşandı; yamaçtaki ağaç suya devrildi. Kuzuculu Mahallesi'nden geçen derede zarar oluşmazken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Hatay'da debinin arttığı Deliçay deresi yatağında yaşanan toprak kaymasıyla birlikte ağacın suya devrildiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Geçtiğimiz günlerde etkili olan sağanak yağış bölgedeki derelerin debilerinin artmasına neden oldu. Dörtyol ilçesi Kuzuculu Mahallesi'nden geçen Deliçay deresinin de debisi arttı. Debisi artan derenin yatağında toprak kayması yaşandı. Toprak kaymasında çevrede herhangi zarar oluşmazken toprağın ve yamaçta bulunan ağacın suya düştüğü anlar an be an cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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