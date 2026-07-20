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Hatay'da yerleşim alanlarına giren yılanlar doğal yaşam alanına bırakıldı

Hatay'da yerleşim alanlarına giren yılanlar doğal yaşam alanına bırakıldı
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Hatay'ın Antakya ve Hassa ilçelerinde yerleşim alanlarında görülen yılanlar, ekipler tarafından zarar verilmeden yakalanarak doğal yaşam alanlarına bırakıldı. Yetkililer, vatandaşları benzer durumlarda ekiplerden yardım almaya çağırdı.

Hatay'ın Antakya ve Hassa ilçelerinde yerleşim alanlarında görülen yılanlar, ekiplerin müdahalesiyle zarar verilmeden yakalanarak doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

Havaların ısınmasıyla birlikte Antakya ve Hassa ilçelerinde bazı yerleşim alanlarında yılan görülmesi üzerine ekipler harekete geçti. İhbarlar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, titiz çalışmalar sonucu yılanları güvenli şekilde yakaladı.

Yakalanan yılanlar, herhangi bir zarar verilmeden doğal yaşam alanlarına bırakıldı. Yetkililer, benzer durumlarla karşılaşılması halinde vatandaşların kendi imkanlarıyla müdahale etmek yerine ilgili ekiplerden destek almaları gerektiğini belirtti. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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