Haberler

Hatay'da Yılanlar Zarar Görmeden Doğal Yaşam Alanlarına Bırakıldı

Hatay'da Yılanlar Zarar Görmeden Doğal Yaşam Alanlarına Bırakıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın Kumlu ve Kırıkhan ilçelerinde yerleşim yerlerinde görülen yılanlar, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle zarar verilmeden yakalanarak doğal yaşam alanlarına salındı. Havaların ısınmasıyla artan yılan vakalarına karşı ekipler güvenli şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

Hatay'ın Kumlu ve Kırıkhan ilçelerinde yerleşim yerlerinde görülen yılanlar, itfaiyenin çalışmasıyla zarar verilmeden yakalanarak doğal yaşam alanlarına bırakıldılar.

Havaların ısınmasıyla birlikte yerleşim yerlerinde görülen yılanlar için ekipler tarafından çalışma gerçekleştirildi. Kumlu ve Kırıkhan ilçelerinde yapılan müdahalelerde yılanlar ekipler tarafından güvenli şekilde yakalandı.

Yakalanan yılanların herhangi bir zarar verilmeden doğal yaşam alanlarına bırakıldığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Marmaris'te arazözler çıkarma gemileriyle yangın bölgesine gidiyor

Çıkarma gemileri devreye girdi! Bir ilimizin ciğerleri yanıyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ukraynalı komutandan öldürülen Türk denizcinin kardeşine hadsiz mesaj: Hak ettiğini aldı

Ukraynalı komutandan öldürülen Türk denizcinin kardeşine hadsiz mesaj

Sidiki Cherif Premier Lig'e gitti! Fenerbahçe çuvalla para kazandı

Sidiki Cherif Premier Lig'e gitti! Fenerbahçe çuvalla para kazandı
'Sivrihisar cebesi'ne rağbet büyük: Tamamlanması 4 günü buluyor, fiyatı 1 milyon lirayı aşıyor

Tamamlanması 4 günü buluyor, fiyatı 1 milyon lirayı aşıyor
Tepkiler çığ gibi! Fenerbahçe formalı minik taraftara yapılana bakın

Sözün bittiği yer! Yorumu size bırakıyoruz

Reha Muhtar'ın serveti ortaya çıktı! Mal varlığına şaşıracaksınız

Reha Muhtar'ın serveti ortaya çıktı! Mal varlığına şaşıracaksınız
Güllü'nün ölümüne ilişkin dosyaya giren ses kaydı: Çıplak videoları var

Soruşturmanın seyrini değiştirecek ses kaydı: Çıplak videoları var
Sırbistan'da 20 yıllık bölünme sona erdi: İslam birlikleri birleşti

20 yıllık küslük tek kalemde sona erdi! İki İslam teşkilatı birleşti