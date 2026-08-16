Hatay'da Yılanlar Zarar Görmeden Doğal Yaşam Alanlarına Bırakıldı

Hatay'ın Kumlu ve Kırıkhan ilçelerinde yerleşim yerlerinde görülen yılanlar, itfaiyenin çalışmasıyla zarar verilmeden yakalanarak doğal yaşam alanlarına bırakıldılar.

Havaların ısınmasıyla birlikte yerleşim yerlerinde görülen yılanlar için ekipler tarafından çalışma gerçekleştirildi. Kumlu ve Kırıkhan ilçelerinde yapılan müdahalelerde yılanlar ekipler tarafından güvenli şekilde yakalandı.

Yakalanan yılanların herhangi bir zarar verilmeden doğal yaşam alanlarına bırakıldığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı