Nesli tükenme tehlikesindeki çizgili sırtlan fotokapana yakalandı
Hatay Tabiat Koruma Derneği tarafından 2016'dan beri yürütülen çalışmalar kapsamında, nesli tükenme tehlikesi altındaki çizgili sırtlan fotokapanla görüntülendi. Görüntüler, sırtlanların yayılış durumu ve ekolojisinin belirlenmesine katkı sağlıyor.
Hatay'da nesli tükenme tehlikesi altında olan 'Çizgili Sırtlan' fotokapan tarafından doğada görüntülendi.
Hatay Tabiat Koruma Derneği, 2016 yılından bu yana çizgili sırtlanları gözlemlemek amacıyla kenttin farklı noktalarına fotokapan kurdu. Kurulan fotokapanlara takılan çizgili sırtlanları görüntülerken sırtlanların yayılış durumu ve ekolojisini belirlenmeye çalışılıyor.
Fotokapanlara takılan görüntülerde; çizgili sırtlanın fotokapanların önünden geçtikleri anlar kameraya takıldı. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı