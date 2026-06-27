Haberler

Nesli tükenme tehlikesindeki çizgili sırtlan fotokapana yakalandı

Nesli tükenme tehlikesindeki çizgili sırtlan fotokapana yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay Tabiat Koruma Derneği tarafından 2016'dan beri yürütülen çalışmalar kapsamında, nesli tükenme tehlikesi altındaki çizgili sırtlan fotokapanla görüntülendi. Görüntüler, sırtlanların yayılış durumu ve ekolojisinin belirlenmesine katkı sağlıyor.

Hatay'da nesli tükenme tehlikesi altında olan 'Çizgili Sırtlan' fotokapan tarafından doğada görüntülendi.

Hatay Tabiat Koruma Derneği, 2016 yılından bu yana çizgili sırtlanları gözlemlemek amacıyla kenttin farklı noktalarına fotokapan kurdu. Kurulan fotokapanlara takılan çizgili sırtlanları görüntülerken sırtlanların yayılış durumu ve ekolojisini belirlenmeye çalışılıyor.

Fotokapanlara takılan görüntülerde; çizgili sırtlanın fotokapanların önünden geçtikleri anlar kameraya takıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Füzeler yeniden ateşlendi! ABD vurdu, Tahran'dan misilleme geldi

Füzeler yeniden ateşlendi! ABD vurdu, Tahran'dan ağır misilleme geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kadir İnanır'ın cenaze programı değişti

Kadir İnanır'ın cenaze programında son dakika değişikliği
İnanılmaz trajedi! 2 yaşındaki kızı havuzda can verdi, baba panikle eşini ezdi

İnanılmaz trajedi! 2 yaşındaki kızı can verdi, baba panikle eşini ezdi
İşte Dünya Kupası'ı bu! Rakibi sahaya çıktıklarına pişman ettiler

İşte Dünya Kupası'ı bu! Rakibi sahaya çıktıklarına pişman ettiler
Final gibi eşleşmeler var! İşte Dünya Kupası'nda son 32'ye kalan ülkeler

İşte Dünya Kupası'nda son 32'ye kalan ülkeler
TÜİK verilerinde ortaya çıktı! Bir kentimizde ölüm hızı zirve yaptı

TÜİK verilerinde ortaya çıktı! Bir kentimizde ölüm hızı zirve yaptı
Güzelliğini annesinden almış! Duru Kınay Bodrum sahillerinde büyüledi

Güzelliğini annesinden almış! Bodrum sahillerinde büyüledi
Kimse onlara şans vermiyordu! 500 bin nüfuslu Yeşil Burun Adaları Dünya Kupası'nda tarih yazdı

500 bin nüfuslu küçücük bir ülke, Dünya Kupası'nda tarih yazdı