Şimşekler geceyi aydınlatırken, fırtına zor anlar yaşattı

Meteorolojinin yağışlı hava ve fırtına uyarısında bulunduğu Hatay'da akşam saatlerinde yağış ve fırtına etkisini göstermeye başladı. Sahil ilçeleri olan; İskenderun, Arsuz, Dörtyol, Payas ve Dörtyol'da fırtına hayatı olumsuz etkiledi. İskenderun ve Dörtyol ilçelerinde fırtınanın kuvvetiyle birbirine çarpan elektrik telleri patlamalara neden oldu. Otoyolda ise, kuvvetli fırtına tırda taşınan yük konteynerini yola devirdi. İskenderun ilçesinde fırtınanın cenaze çadırını uçurduğu anlar kameraya yansırken, Dörtyol ilçesinde bir evin çatısını fırtına uçurdu. Antakya ilçesindeyse şimşekler geceyi aydınlattı ve kuvvetli yağış etkili oldu. Fırtına ve yağışlı havanın hafta sonu boyunca etkili olması bekleniyor. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı