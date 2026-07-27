Hatay’da yerleşim yerlerinde görülen yılanlar itfaiye tarafından doğaya bırakıldı

Hatay'ın Hassa ve Erzin ilçelerinde hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte yerleşim yerlerinde görülen yılanlar, itfaiye ekipleri tarafından zarar verilmeden yakalanarak doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla birlikte Hassa ve Erzin ilçelerinde yılanlar yerleşim alanlarında görüldü. Vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, yılanları titizlikle yakalayarak güvenli şekilde bulundukları alanlardan uzaklaştırdı.

Yakalanan yılanlar, herhangi bir zarar verilmeden doğal yaşam alanlarına bırakılırken, yetkililer vatandaşlara yılan görmeleri halinde müdahale etmek yerine ilgili ekiplere ihbarda bulunmaları çağrısında bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı