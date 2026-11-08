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Hakkari Yüksekova'daki Doski Vadisi'nin yüksek kesimleri kar yağışıyla beyaza büründü

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Hakkari Yüksekova'daki Doski Vadisi'nin yüksek kesimleri kar yağışıyla beyaza büründü Haber Videosunu İzle
Hakkari Yüksekova'daki Doski Vadisi'nin yüksek kesimleri kar yağışıyla beyaza büründü
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Doski Vadisi'nin yüksek kesimleri, son günlerde aralıklarla etkili olan yağışların kar olarak görülmesiyle beyaza büründü. Vatandaşlar manzarayı cep telefonlarıyla kaydetti; karla mücadele ekipleri olumsuzluklara karşı hazırlıklarını sürdürüyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Doski Vadisi'nin yüksek kesimleri beyaza büründü.

Son günlerde bölgede aralıklarla etkisini gösteren yağışlar, ilçenin güneyinde yer alan Doski Vadisi'nin yüksek noktalarında kar olarak kendini gösterdi. İlçeden de net bir şekilde görülen kar manzarası karşısında vatandaşlar, o anları cep telefonlarıyla kaydetti.

Öte yandan, olumsuzluklara karşı karla mücadele ekipleri hazırlıklarını sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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