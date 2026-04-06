Gümüşkanat Şelalesi'ne yoğun ilgi

Bitlis'in Mutki ilçesinde bulunan Gümüşkanat Şelalesi, son günlerde doğaseverlerin akınına uğruyor.

Bahar aylarının gelmesiyle birlikte artan ziyaretçi sayısıyla Gümüşkanat Şelalesi hafta sonlarının en popüler kaçış noktalarından biri haline geldi. Doğal güzelliği ve serin atmosferiyle dikkat çeken şelale, özellikle şehir hayatının yoğunluğundan uzaklaşmak isteyen vatandaşların tercih ettiği rotalar arasında yer alıyor. Aileler, yürüyüş grupları ve fotoğraf tutkunları, bölgenin sunduğu eşsiz manzarayı keşfetmek için erken saatlerden itibaren alana gelmeye başlıyor.

Ziyaretçilerden Mehmet Said Emen, Gümüşkanat Şelalesi'nin temiz havasıyla mükemmel bir oksijen sağladığını belirterek, "Adilcevaz'dan geldik. Burada ziyaretçi yoğunluğu var. Fotoğrafçı akını var. Kafa dinlenme yeri diyebiliriz" dedi.

Uzmanlar ise doğal alanlara olan ilginin artmasının sevindirici olduğunu ancak sürdürülebilir turizm anlayışının benimsenmesi gerektiğini ve Gümüşkanat Şelalesi'nin doğal yapısının korunması için ziyaretçilerin daha bilinçli hareket etmesi gerektiğini vurguluyor. - BİTLİS

