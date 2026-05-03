Haberler

Gümüşhanelilerin ayılarla imtihanı devam ediyor

Gümüşhanelilerin ayılarla imtihanı devam ediyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı 2 bin 100 metre rakımlı Minarli Yaylası'nda aç kalan ayıların evlere girmesi büyük korkuya neden oldu.

Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı 2 bin 100 metre rakımlı Minarli Yaylası'nda aç kalan ayıların evlere girmesi büyük korkuya neden oldu. Pencereleri kırarak içeri giren, mutfakları talan eden ve buzdolaplarını boşaltan ayıların geride bıraktığı kan izleri, saldırının şiddetini gözler önüne serdi. Yayla sakinlerinden Mürsel Selvi, her gün başka bir evin yıkıldığını belirterek çözüm istedi.

Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Yücebelen köyü sınırları içerisinde yer alan 2 bin 100 rakımlı Minarli Yaylası, son günlerde ayı saldırılarıyla sarsıldı. Kış uykusundan uyanan ve yiyecek arayışına giren ayıların hedefinde, henüz sezonu açılmamış olan boş yayla evleri yer aldı.

Mutfaklar savaş alanına döndü

Yayla sakinlerinden Mürsel Selvi tarafından kaydedilen görüntülerde, ayıların evlere girmek için kapılar yerine pencereleri ve çerçeveleri parçaladığı görüldü. Evlerin içine giren vahşi hayvanlar, mutfak bölümlerindeki erzakları hedef aldı. Buzdolaplarını devirerek içindeki malzemeleri tüketen ayıların, eşyalara da ciddi zarar verdiği gözlemlendi. Evlerin içindeki mobilyaların parçalandığı ve mutfak araç gereçlerinin etrafa saçıldığı tespit edildi.

"Ayılarla imtihanımız bitmiyor"

Yaşananları "ayı faciası" olarak nitelendiren Mürsel Selvi, bölgedeki durumun her geçen gün kötüye gittiğini ifade etti. Selvi, yaptığı açıklamada, "Gün geçmiyor ki her gün başka bir evi kırmasın. Ayılarla imtihanımız nedir, bilmiyorum. Nasıl bir çare bulunacağını düşünüyoruz. Hemen hemen her gün ayrı bir evin camını, çerçevesini, penceresini kırıp döküp gidiyor" dedi.

Yaralı ayı izi: Her yer kan içinde

Evlerin içinde yoğun kan izleri görülmesi, saldırıyı gerçekleştiren ayının veya ayıların cam kırıkları nedeniyle yaralanmış olabileceği ihtimalini güçlendirdi. Selvi, yerdeki kanları göstererek, "Ayağını kesmiş herhalde, her taraf kan. Mutfağı dağıtmış, dolabı boşaltmış. Kapıyı açmak yerine kırmış" sözleriyle dehşet anlarını anlattı.

Yayla sakinleri, her yıl benzer manzaralarla karşılaştıklarını belirterek, bölgedeki yaban hayatı popülasyonu ve yerleşim alanlarının korunması konusunda somut adımlar atılmasını talep etti. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump'tan İran'ın 14 maddelik barış teklifine ilk yanıt

Trump'tan İran'ın 14 maddelik yeni teklifine yanıt! Daha okumadan...
İtalya'dan İran'a nükleer resti: Bu bizim kırmızı çizgimiz

Nükleer kriz büyüyor! İtalya devrede
16 yıllık iktidarı deviren Magyar, ilk iş kayınbiraderini bakan olarak atadı

16 yıllık iktidarı devirdi, ilk icraatı ülkeyi fena karıştırdı
22 yaşındaki genç, metro istasyonunda raylara düşerek hayatını kaybetti

İstanbul'da kahreden olay! Herkesin gözü önünde yaşandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump, İran'ı açık açık uyardı: Saldırılar yeniden başlayabilir

Uçağa binerken tedirgin eden mesaj
Öğrencisiyle ilişki kurmakla suçlanan öğretmen 30 yıl hapisle karşı karşıya

Okulda mide bulandıran skandal: Öğretmene 30 yıl hapis kapıda
Sivas’ta el freni çekilmeyen otomobil gölete düştü

Park etti ve gitti: Bir anlık unutkanlık otomobilden etti

Özkan Yalım, belediyenin halılarını sevgilisinin evine döşetmiş

Belediyeden alıp sevgilisinin evine döşetmiş! Hepsi el emeği göz nuru
Trump, İran'ı açık açık uyardı: Saldırılar yeniden başlayabilir

Uçağa binerken tedirgin eden mesaj
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 3 çocuk çağrılarımızın haklılığı ispat edilmiş oldu

Erdoğan "maalesef" diyerek açıkladı: Haklılığımız ispat edilmiş oldu
Fenerbahçe taraftarından yıldız isme büyük tepki

Oyuna girerken hayatının şokunu yaşadı! Taraftardan o isme büyük tepki