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Gümüşhane’de 2 bin 500 rakımdaki Taş Mescid ilgi çekiyor

Gümüşhane’de 2 bin 500 rakımdaki Taş Mescid ilgi çekiyor
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Gümüşhane’nin Arslanca Köyü Balahor Yaylası’nda yaklaşık 2 bin 500 metre rakımda bulunan tarihi Taş Mescid ilgi çekiyor.

Gümüşhane'nin Arslanca Köyü Balahor Yaylası'nda yaklaşık 2 bin 500 metre rakımda bulunan tarihi Taş Mescid ilgi çekiyor.

Balahor ve Taşköprü Yaylası güzergahındaki yüksek kesimlerde yer alan bölgenin Fatih Sultan Mehmed Han'ın Trabzon'un fetih güzergahında bulunması da alana ayrı bir tarihi değer kazandırıyor. Zorlu coğrafi şartlara rağmen günümüze kadar ulaşan 1915-1918 Osmanlı Rus Harbi'nden kalan şehitlik ve içerisindeki taş mescid, bölgenin geçmişine ilişkin önemli izler barındırıyor.

Trabzon'un Çaykara ilçesi Soğanlı Dağları'nın zirvelerinde yer alan 3 bin 200 metre rakımdaki Kırklar Mescidi'nin ardından yaklaşık 2 bin 500 metre rakımda yer alan tarihi Taş Mescid de yörede yüksek rakımlı ibadet mekanları arasında yer alıyor.

Taş mimarisi, bulunduğu güzergah ve çevresindeki tarihi mezarlarla birlikte değerlendirildiğinde yapının geçmişinin kapsamlı biçimde araştırılması önem taşıyor. Mescidin yapım tarihi ve hangi dönemlerde kullanıldığına ilişkin yapılacak bilimsel çalışmaların, bölgenin tarihine dair yeni bilgilerin ortaya çıkmasına katkı sağlayabileceği belirtiliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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