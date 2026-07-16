Güdül'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
Ankara'nın Güdül ilçesinde Karacaören Mahallesi'nde otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Ankara'nın Güdül ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, Güdül Karacaören Mahallesi'nde akşam saatlerinde otluk alanda çıktı. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü otluk alanda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı