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Güdül'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

Güdül'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
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Ankara'nın Güdül ilçesinde Karacaören Mahallesi'nde otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Ankara'nın Güdül ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Güdül Karacaören Mahallesi'nde akşam saatlerinde otluk alanda çıktı. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü otluk alanda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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