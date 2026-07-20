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Gercüş'te kurt sürüsü köy yolunda görüntülendi

Gercüş'te kurt sürüsü köy yolunda görüntülendi
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Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Seki köyünde gece saatlerinde yoldan geçen vatandaşlar bir grup yavru kurt ile karşılaştı. Görüntülerde kurtların yol boyunca koşturduğu ve araç ışıklarından sonra kaçtığı belirtildi.

Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Seki köyünde kurt sürüsü görüntülendi.

Seki köyünde gece saatlerinde yoldan geçen vatandaşlar, bir anda bir grup yavru kurt ile karşılaştı. Yerleşim yerine yakın bir noktada kaydedilen görüntülerde, birden fazla yavru kurdun karanlıkta yol boyunca bir arada koşturduğu görüldü. Araç ışıklarını görünce bir süre şaşkınlık yaşayan minik kurtlar, ardından toplu halde yolun kenarındaki çalılık ve dağlık alana doğru hareket ederek gözden kayboldu. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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