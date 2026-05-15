Erzincanlı gençler tarih ve medeniyet yolculuğunda buluştu
GSB Erzincan Gençlik Merkezleri ve EBYÜ iş birliğiyle yürütülen 'Sınırda Fetih, Kentte Medeniyet İnşası' projesi kapsamında gençler, Kemaliye ve Kars'ta tarihi ve kültürel mirası yerinde inceledi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Erzincan Gençlik Merkezleri tarafından desteklenen "Sınırda Fetih, Kentte Medeniyet İnşası" projesi tamamlandı.
ÜNİDES kapsamında desteklenen ve Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Tarih Farkındalığı Kulübü tarafından yürütülen proje kapsamında gençler, tarihi ve kültürel mirası yerinde inceleme fırsatı buldu.
Projenin ilk aşamasında Kemaliye'nin (Eğin) tarihi ile Ebu Sehl Numan Efendi'nin mirasının ele alındığı panel ve kültür gezisi düzenlendi.
İkinci etapta ise katılımcılar, serhat şehri Kars'ta gerçekleştirilen programda bölgenin tarihi geçmişi ve kültürel dokusu hakkında bilgi aldı.
Yetkililer, proje kapsamında gençlerin tarih bilincinin güçlendirilmesinin ve medeniyet mirasının yerinde tanıtılmasının amaçlandığını belirtti. - ERZİNCAN