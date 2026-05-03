Gaziantep'te "süper hücre" fırtınası şehri talan etti

Gaziantep kent genelinde öğle saatlerinden sonra "süper hücre" fırtınası etkili oldu. Bir anda bastıran ve kısa sürede etkili olan fırtına kentin pek çok noktasında hayatı adeta felç etti. Süper hücrenin etkisiyle bastıran yağmur, dolu, hortum ve fırtına cadde ve sokaklar ile köprü altlarını göle çevirdi. Etkili olan yağmur, dolu ve fırtına sonrası çatılar uçtu, dereler taştı, ağaçlar kökünden söküldü. Hortumun da oluştuğu kentte sel meydana gelirken, araçlar zarar gördü. Oğuzeli ilçesinde etkili olan hortumun metrelerce savurduğu aracın sürücüsü yaralanırken, kamyonlar devrildi. Vatandaşlar ise büyük panik yaşadı.

Kentin pek çok noktasında ekipler önlem alırken, yağış, sel ve fırtınanın etkisiyle çok sayıda kişinin yaralandığı, pek çok noktada maddi hasarlar meydana geldiği öğrenildi. - GAZİANTEP

