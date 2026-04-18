Nizip'te sağanak sonrası yollar göle döndü, kırsal mahallelerde sel meydana geldi

Gaziantep kent merkezi ve ilçelerinde gece ve sabah saatlerinde sağanak etkili oldu. Özellikle Nizip ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Göle dönen cadde ve sokaklarda araçlar güçlükle ilerledi. Nizip ilçesine kırsal Sarıkoç Mahallesi'nde ise yağışın etkisiyle sel meydana geldi. Sel nedeniyle bazı tarım arazilerinin zarar gördüğü belirtildi. Sel anları ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Kentte yağışların aralıklarla etkisini sürdürmesi bekleniyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı