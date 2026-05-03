Gaziantep'te fırtınada çatılar uçtu, dereler taştı

Gaziantep'te öğleden sonra etkili olan sağanak yağış, dolu ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar ve sağanak nedeniyle yolların göle döndüğü kentte ağaçlar devrildi, bazı binaların çatıları uçtu. Sağanak yağış ve dolu nedeniyle kent merkezinden geçen Alleben Deresi'nin de taşması sonucu çevresindeki araçlar hasar gördü. Gaziantep Valiliği, su seviyesi normale dönene kadar vatandaşların derenin çevresinden uzak durmaları uyarısında bulundu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı