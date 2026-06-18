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Ganos Dağları'nda yaban hayatı fotokapanlarla görüntülendi

Ganos Dağları'nda yaban hayatı fotokapanlarla görüntülendi
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Tekirdağ'daki Ganos Dağları'na yerleştirilen fotokapanlar, tilki, çakal, porsuk ve karaca gibi birçok yaban hayvanının doğal yaşamını kaydetti. Gece çekilen görüntüler bölgenin biyolojik çeşitliliğini ortaya koydu.

Tekirdağ'da bulunan Ganos Dağları'na yerleştirilen fotokapanlar, tilki, çakal, porsuk ve karaca başta olmak üzere birçok yaban hayvanının doğal yaşamını görüntüledi.

Ganos Dağları'nın farklı noktalarına kurulan fotokapan kameraları, bölgedeki yaban hayatını kayıt altına aldı. Gece saatlerinde çekilen görüntülerde, ormanın derinliklerinde yaşamlarını sürdüren çeşitli yabani hayvanların doğal davranışları objektiflere yansıdı.

Fotokapan kayıtlarında tilkiler, porsuk, çakallar, karacalar ve farklı yaban hayvanlarının beslenme, dolaşma ve yaşam alanlarındaki hareketleri görüntülendi. İnsan müdahalesinden uzak şekilde elde edilen görüntüler, bölgedeki biyolojik çeşitliliği de gözler önüne serdi.

Uzmanlar, fotokapan çalışmalarının yaban hayatının izlenmesi, türlerin tespit edilmesi ve doğal yaşam alanlarının korunması açısından önemli veriler sağladığını belirtiyor.

Ganos Dağları'nda kaydedilen görüntüler, doğanın sessiz sakinlerinin gece yaşamına ışık tutarken, bölgenin zengin yaban hayatını da bir kez daha ortaya koydu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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