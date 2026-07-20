Fatsa'nın doğal güzelliği: Gaga Gölü

Ordu'nun Fatsa ilçesinde bulunan Gaga Gölü, doğal güzelliği ve huzur veren manzarası ile ziyaretçilerini hayran bırakıyor.

İlçenin Sefaköy Mahallesi sınırlarında yeşil doğanın içerisinde yer alan Gaga Gölü, dört mevsim farklı güzelliklere ev sahipliği yaparken, fotoğraf tutkunları, doğaseverler ve şehir yaşamının yoğun temposundan uzaklaşmak isteyenler için önemli bir cazibe merkezi olmayı sürdürüyor. Göl çevresindeki zengin doğal yaşam alanları, kuş sesleri ve sakin ortam, ziyaretçilere doğayla iç içe vakit geçirme ve dinlenme imkanı sunuyor. Özellikle hafta sonları Fatsa'nın yanı sıra çevre il ve ilçelerden gelen çok sayıda vatandaş, göl çevresinde yürüyüş ve piknik yaparak doğal güzelliğin tadını çıkarıyor.

Bölgenin önemli doğal değerleri arasında gösterilen Gaga Gölü, sunduğu manzaralarla Fatsa'nın turizm potansiyeline katkı sağlarken, Ordu'nun görülmeye değer doğal destinasyonları arasında yer almaya devam ediyor. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı