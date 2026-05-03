Fırtınada minarenin yıkılma anı kamerada

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde etkili olan fırtınada bir caminin minaresinin yıkıldığı anlar kameraya yansıdı.

Akşam saatlerinde etkili olan dolu yağışı ve fırtınada Mezra Merkez Camii'nin minaresi yıkıldı. Minaresinin yıkılma anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, cami çevresinde güvenlik önlemleri alındı.

Yetkililer, vatandaşları olumsuz hava şartlarına karşı dikkatli olmaları ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyardı. - ŞANLIURFA

